Дети пострадали в инциденте на аттракционе в российском городе

В Новосибирске дети были доставлены в больницу после ЧП в парке развлечений. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент случился вечером 8 июня. По данным ведомства, во время экстренного торможения карусели ехавшие на ней 6-летняя и 11-летняя девочки ударились об элементы аттракциона. Дети получили повреждения, были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Изучаются обстоятельства произошедшего. // Фото: nsk.sledcom.ru