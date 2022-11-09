Угонщик скрылся от полицейского на кладбище и грозил его зарезать

Жителя Муезерского района на пять суток отправили под административный арест. Суд на днях признал его виновным в неповиновении полицейскому и воспрепятствовании исполнению им служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе Муезерского районного суда.

Инцидент произошел в сентябре этого года и напоминал остросюжетный триллер. Инспектор ДПС выявил автомобиль, которым местный житель незаконно завладел.

Полицейский стал преследовать угонщика, тот свернул на кладбище поселка Кимоваара и вышел. Он попытался скрыться в лесу, а когда инспектор потребовал остановиться, повел себя неадекватно и агрессивно.

Стал материться, вынул нож, пошел в сторону стража порядка со словами: «Ну, подходи, зарежу». Потом бросился бежать по лесной тропе. В результате его решили по суду арестовать на пять суток. // Фото: pxhere.com