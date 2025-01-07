07 января 2025, 10:30
Происшествия

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Петрозаводске

Обстоятельства и причины взрыва газа в доме на Луначарского устанавливают

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме №19 на Луначарского в Петрозаводске. Как выглядит дом и квартира после взрыва газа, показали следователи.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 6 января в 22:30 в квартире на четвертом этаже произошел взрыв газа, в результате обрушилась межквартирная стена. Пострадали хозяин квартиры и три человека, проживающие в соседних жилых помещениях, сообщили в СК по Карелии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Следователи и криминалисты осмотрели место ЧП, изъяли предметы и объекты, представляющие интерес для следствия, назначили судебные экспертизы. Свидетелей и очевидцев допрашивают. Обстоятельства и причины устанавливают. Власти города ввели режим ЧС. // фото стоп-кадр/ видео пресс-службы СК по Карелии

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