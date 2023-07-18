Уголовное дело возбудили после ЧП с ребенком на железной дороге

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело, после того как в Карелии 16 июля под поезд попал маленький ребенок. Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел 16 июля в Питкяранте, электропоезд следовал по маршруту «Лодейное Поле – Сортавала». Машинист заметил, что вблизи путей находится ребенок, он подал звуковой сигнал. Со слов родителей, в тот день они собирали грибы и ягоды вблизи железной дороги.

Звук привлек отца мальчика, он увидел, что сын стоит близко к путям. Несмотря на принятые меры, четырехлетний мальчик был травмирован. Родители отвезли ребенка в больницу, 17 июля вертолет доставил ребенка в Петрозаводск. Министр здравоохранения Карелии оценил состояние мальчика, как тяжелое.

Следователи призывают родий не оставлять детей без присмотра на вокзалах, станциях, пассажирских платформах, вблизи железнодорожных путей. Родителей призывают держать детей за руку или на руках.