Уголовное дело возбудили из-за проблем с водоснабжением в Кааламо

Уголовное дело возбудили из-за ненадлежащего водоснабжения в поселке Кааламо. Глава СК России Александр Бастрыкин, к которому ранее обратились жители карельского поселка, потребовал доложить о ходе и результатах расследования.

28 ноября люди вышли на сход. Они стояли у водовозки с плакатом «Дайте воду» и просили Бастрыкина заставить чиновников работать. Жители поселка пожаловались, что на протяжении длительного времени вода в жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и образовательные учреждения поступает с перебоями, и в какой-то момент подача воды вовсе была прекращена. В поселок привозят техническую воду, но она подходит только, чтобы смывать в туалете, купать детей в ней нельзя.

«Подвоз коммунального ресурса организован ненадлежащим образом, так как он непригоден для употребления и использования в бытовых целях из-за содержания хлора, ржавчины и осадка»,

- сказано в сообщении информационного центра СК.

Из-за проблем с водой школьники учатся дистанционно, а в местной амбулатории не проводят медицинские процедуры.

Люди обращались в различные инстанции, но результата нет. Бастрыкин затребовал у руководителя Следкома Карелии Евгения Швеца доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Напомним, глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин посоветовал жителям Кааламо потерпеть. Он сказал, что водозабор и систему водоснабжения 45 лет капитально не ремонтировали, вся система пришла в аварийное состояние. В настоящее время в поселке меняют трубы и капитально ремонтируют систему водоснабжения. Работы, судя по всему, продлятся два года. // фото стопкадр