Мужчина, ударивший знакомого ножом в грудь, заплатит почти полмиллиона

Мужчина в Кондопожском районе ранил товарища ножом в грудь и попал под суд. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого и опасного для жизни вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

Знакомые выпивали вместе в бытовке. Расположенной в 9 километрах от деревни Тивдия. Они поссорились, один схватил нож и ударил оппонента в грудь, причинив его здоровью тяжкий вред.

Мужчина полностью признал вину, ранее не был судимом, активно сотрудничал со следствием. Поэтому суд назначил ему наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденного 450 тысяч рублей за моральный ущерб. // фото: depositphotos.com