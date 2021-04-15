Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!

Текст: Ольга Малышева

Разговор о разбитых, размытых, разрытых весенних дорогах, о залитых водой тротуарах повторяется ежегодно с завидным постоянством.

Игорь Бочинский в группе «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка», обращаясь к местным начальникам, удивляется: «Вы действительно считаете, что наши люди могут передвигаться по воздуху?»

А иным путем по тротуару в центре города и нельзя пройти, не рискуя зачерпнуть сапогом воду.

«И мало того, что и здесь не оборудована дренажная система, так и не чистится, чтобы быстрее растаяло и высохло. Может, пришла пора, уже сделать что-то на благо жителей города, а не заниматься поливанием грязью... И не надо сваливать на отсутствие средств и так далее. Данное безобразие творится десятилетиями, за это время можно было уже что-нибудь придумать. Технологии вам в помощь!»

Но вот беда: с технологиями-то у нас в Карелии что-то не заладилось. В группе «Северные берега» «ВКонтакте» жители Калевалы обсуждают: «В поселке городского типа Калевала чуть меньше года назад положили новый асфальт. Укладывали, судя по всему, по современным российским технологиям...» Получилось ненадолго: огромная трещина перерезает дорожное покрытие...

Ну а чего тут удивляться? Вот умудренные знаниями беломорчане ничего хорошего от ремонта своей улицы Воронина в районе домов № 18 и 20 и не ждут. Размещают в группе «Беломорская трибуна» фото работающей техники на присыпанной снежком дороге и поясняют: «Засыпали дорогу (направление) неизвестно чем, и все это превратится в кашу, уже будет не пройти даже в резиновых сапогах...»

Северянам поддакивают карельские "южане" из Пряжинского района: «Долгожданная (можно сказать, вымоленная со слезами) дорога Крошнозеро-Эссойла «поплыла». Вместе со снегом сходят придорожные обочины, и потихоньку тает свеженький асфальт. В придорожном полотне появляются ямины, а местами даже огромные дыры внушительных размеров. Беспокоит то обстоятельство, что с приходом летней жары асфальт может вовсе испариться».

В Питкяранте тоже есть своя достопримечательность — улица Садовая. Тут как раз ничего не испарится: асфальта-то нет. «С каждым годом эту грунтовую дорогу-горку размывает по весне все больше и больше. Эти ручьи уже в шутку назвали разломом Сан-Питкярантос, — пишут одни горожане, показывают видео в группе ВК «Нетипичная Питкяранта». — «Сейчас выяснится, что эта городская улица бесхозная, на балансе и учете не состоит, не обслуживается, никем «бесплатно» не грейдируется, а ее ремонт планируется примерно никогда. Не говоря уж про асфальтирование... Как у нашей администрации обычно бывает...»

Другие уточняют, что такая история не только по весне, а круглый год: «День-два дождей, и разлом «открывается». Потом смытый отсев под горой соскребают и засыпают обратно до следующих дождей. И так из года в год».

«Зато НАТО с севера к Москве не пройдет!»

— видит хорошую сторону в этом один из жителей Приладожского города.

Никак не может исчезнуть и огромная лужа улице Кайманова в Суоярви. Местные жители уже перестали ждать милости от природы и от новых технологий. Они сравнивают ее с гоголевской Миргородской и предлагают придать ей статус ценного природного объекта, запустить туда, например, рыбу, привлекать туристов...

Туризм — это вообще любимая карельская тема, то золотое дно, откуда мы будем черпать неисчислимые богатства. В Карелию туристы, особенно из-за пандемийных ограничений, не сегодня завтра валом повалят, правда, у жителей Лахденпохского района, призванного стать туристической Меккой, на сей счет есть свое особое мнение.

Из поселка Вятиккя в гуппе «Лахденпохья — навсегда!» пишут: «Выезжаем теперь на час раньше, на дороге полно неадекватов, застревают, не разъехаться, приходится их вытаскивать, едут, прут туристы по такой дороге на жемчужину Ладоги — остров Койонсаари. Водители — сплошь брутальные самоуверенные мужики, но и им наша дорога не по зубам — быстро всю шелуху столичную скидывает. Развивайте, граждане, туризм, ага!»

Ну а в Кеми — тревога. Группа «Общественный контроль г. Кемь» публикует письмо, которое трудно не привести полностью:

«Да что же такое творится-то люди добрые?!

Неужто наши поморские письма крадут коварные поштальоны на почтамтах этих петрозаводских? Али не писали наши кемские про дороги исхудалые да устаревшие?

Поморы! Поднажмем с обращениями к главе Артуру Олеговичу по вопросу неудовлетворительного качества дорог в Кемском районе? Не оставит он нас в этом году с финансированием вопросов дорожных. Ой, не оставит!

Все есть у нас, и проекты готовы, и деньги в бюджет даже заложены были (со слов городского головы нашего Петрова).

Слух прошел, что республиканские чиновники-супостаты хотят отнять финансирование у Кемского района на дороги. Лишают денег среди второго квартала на глазах у изумленных депутатов. Челобитные от администрации заворачивают в приказах дорожных, изверги в костюмах и галстуках расписных укладывают в самый низ стопки бумаг с прошениями уездных городов карельских.

Надо писать Артуру Олеговичу. Надо. Чтобы беды не случилось и денежки, на дороги выделенные, дошли до района нашего арктического, сурового, дюже красивого и особливо в ремонте дорожной сети нуждающегося! Отпишем же, поморы!

Репостами зарепостим да комментариями закомментируем!

Веселится народ, как может, но, честно говоря, денежки кемлянам нужны: дороги у них аховые. Посмотрите только, что они пишут в своей группе.

На середине разбитой улице Пуэтной, по которой без труда с детской коляской не пройти, электрокабель прикопан!— «Будем ждать пока что-нибудь произойдет?!»— вопрошает Вячеслав. Но Денис Попов тут же успокаивает: «Обращался в Петрозаводск, кабель временный, без напряжения».

Так что жить можно, коляску катить нельзя.

Кемлянка Ольга Ковалева взывает: «Отремонтируйте уже наконец дорогу к автозаправке! Это позорище. Я уж молчу про остальные дороги, где асфальт со снегом уплыл... А по этой весь город заправляться едет, а она словно после бомбежки! Ездила заправиться, чуть все подвески там не оставила: яма на яме, ямой погоняет, XXI век на дворе, а мы все как в XIX живем. Чего ждем-то, взрыва людского терпения?»

Что требовать от штатской власти, когда военные с дорогами и тротуарами в своем городке-спутнике «Сокол» не могут справиться. И тут к подъездам пятиэтажек ни пройти, ни проехать. «Сплошная жижа из шлака и грязи. Это объясняется тем, что военные здесь временно. Но они не понимают главного, что все мы в этой жизни временно»,— философствует Ольга.

Временное у нас — постоянное. Вот и по дороге от трассы «Кола» до Кеми республиканскими властями принято временное решение. Они обещают отремонтировать только верхний слой дорожного полотна. Капитальный ремонт откладывается, как отвечает некто за подписью «Республика Карелия», в 2021-2022 годах будет разработана проектная документация капитального ремонта с полной заменой дорожного основания и устройством современной инфраструктуры.

В общем, замечают кемляне, «проектная документация будет разработана в этом и следующем году, а значит, жить без дороги больше года. Да и кто даст гарантию, что потом на ремонт выделят деньги? Вот ведь уже есть проблема с питьевой водой, а денег на ее решение нет, за услугу берут деньги, а воз и ныне там, на стадии проектной документации». Впрочем, это совсем другая проблема.

Вернемся к дорогам. Критиковать может каждый, а вы свои предложения давайте! У кемлян они есть. «Кемские дороги везде плывут, так как водоотводящие канавы и обочины заросли, заполнены всякой грязью! Ни одну канаву и обочину 30 лет не углубляли, не зачищали! И грунт под асфальтом потому и плывет, что вода его вымывает. Или господа из дорожных служб не знают, что дорожное полотно зависит в первую очередь от водоотвода грунтовых и атмосферных осадков?

Дорожные службы при ремонтах городских и прочих дорог не особо-то и пекутся о канавах и обочинах, а заказчики частенько в целях экономии средств их во внимание не берут. В результате через год после любого ремонта от глупой экономии или жадности дороги разрушаются, страдают граждане, которые своими налогами оплачивают эти работы.

Надо ставить вопрос об организации своего реморнтного участка со своей техникой и штатом постоянных сотрудников, отвечающих за проделанную работу».

Может, есть в этом рациональное зерно, ведь исходя из ГОСТ Р 54401-2011, качественный асфальт, уложенный на автомобильных дорогах с полным соблюдением технологий, должен служить не менее 15 лет. Между тем, о таких отремонтированных дорогах в карельских городах и селах что-то не слышно.

Специалисты утверждают, если трасса начинает разрушаться раньше, то можно говорить о грубых нарушениях технологий строительства. Но виновных не найти, потому что при существующих правилах проведения тендеров выигрывают те ремонтники, которые предлагают самую низкую цену. После окончания своих работ их кампании частенько перестают существовать, спрашивать за некачественный ремонт и строительство не с кого, как и куда закопаны миллионы, непонятно. Вот например, в Германии, очень качественно строят дороги, у которых срок эксплуатации составляет 20 лет. Не проще ли и нам, сделать один раз качественно, чтобы потом хотя бы в течение 15 лет забыть об этой проблеме. Но что-то мешает... Все-таки, ближе вариант Остапа Бендера: «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!» Вятиккя, жди!