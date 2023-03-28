Учителя рулят. На баскетбольное поле вышли педагоги и наставники

Участники и болельщики спортивного состязания собрались во Дворце спорта «Корал» в Петрозаводске. В состязании приняли три команды-участницы: дивизион «Б» «Петрозаводск», дивизион «А» (Республика Карелия) и дивизион «Б» (Республика Карелия).

«Все игры прошли на хорошем эмоциональном фоне. Каждый из наставников хотел показать свои умения и навыки игры в баскетбол. И многим это удавалось очень хорошо. Результативные передачи, трехочковые броски, обыгрыши защиты в движении и классные командные действия предавали играм зрелищность», — восторгаются участники мероприятия.

Отмечено, что более слаженно на площадке чувствовали себя игроки сборной дивизиона «А». Выиграв уверенно и с большим преимуществом два матча, они стали победителями турнира. Победителю и призерам были вручены дипломы и памятные медали чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», командам – кубки.

Также, в каждой команде судейская коллегия отметила самого ценного игрока.

«Два педагога школы Владимир Петрович Воронин и Роман Владимирович Павлов играли в турнире за команду сборной Республики Карелия дивизион «А» Команда наших учителей заняла первое место и теперь примет участие в финале России «КЭС-БАСКЕТ» среди педагогов и наставников в Ижевске. Ижевск, жди Республику Карелия!», — делятся впечатлениями олончане.

Болельщики и организаторы соревнований желают им удачи в суперфинале. Он пройдет с 11 по 16 апреля 2023 года в столице Удмуртской Республики. //фото со старанички группы "Олонецкий район" ВК