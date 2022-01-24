Ученый заявил, что омикрон может проникать в организм через глаза

Штамм ковида омикрон может попадать в человеческий организм не только через нос или рот, но и через глаза. Об этом заявил ТАСС гендиректор и создатель научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

Он сослался на свои личные наблюдения и привел в пример пациентов, которые в октябре переболели мутацией дельта, а в январе еще раз перенесли коронавирус. Ученый считает, что это был омикрон, и попал он внутрь через глаза.

- Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза, - рассказал он.

Исаев также добавил, что сейчас пока нет достаточных данных о точной симптоматике омикрона и дельты. // Фото: Depositphotos.com