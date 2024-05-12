Ученые уточнили, кому и когда нужно отказаться от алкоголя

Людям старше 65 лет следует отказаться от алкоголя, чтобы отсрочить болезнь Альцгеймера, пишет Газета.Ру со ссылкой на издание Wales Online.

Полный отказ от спиртного может помочь отсрочить наступление деменции. Это связано с тем, что он напрямую повреждает нервные клетки мозга.

При этом уменьшается объем белого вещества, из-за чего нарушается нормальная работа органа.

Другие важные аспекты профилактики деменции включают управление стрессом, правильное питание, отказ от курения, регулярные физические и умственные нагрузки, а также контроль артериального давления, уровня холестерина в крови и веса. // Фото: prostooleh / Freepik