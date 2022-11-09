09 ноября 2022, 20:04
Ученые создали камеру, которая позволяет смотреть сквозь стены
В Samsung и MIT разработали сканирующую сквозь стены камеру
Специалисты Массачусетского технологического института, Миннесотского университета и Samsung представили уникальную камеру, которая может «видеть» сквозь стены. Об этом сообщили на сайте MIT.
Устройство способно улавливать терагерцовое излучение, длина волны которого находится между частотами микроволн и видимого света. Это означает возможность проникать через многие неметаллические материалы. Камера также может определять рельефность поверхности разных предметов.
Это Значит, что в будущем появятся компактные сканирующие устройства, которые смогут в буквальном смысле «видеть через стены». // Фото: mit.edu