Ученые создали камеру, которая позволяет смотреть сквозь стены

Специалисты Массачусетского технологического института, Миннесотского университета и Samsung представили уникальную камеру, которая может «видеть» сквозь стены. Об этом сообщили на сайте MIT.

Устройство способно улавливать терагерцовое излучение, длина волны которого находится между частотами микроволн и видимого света. Это означает возможность проникать через многие неметаллические материалы. Камера также может определять рельефность поверхности разных предметов.

Это Значит, что в будущем появятся компактные сканирующие устройства, которые смогут в буквальном смысле «видеть через стены». // Фото: mit.edu