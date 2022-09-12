Ученые назвали напиток, две чашки которого продляют жизнь

Секрет долголетия состоит в отсутствии серьезных хронических болезней. Ученые выяснили, что от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов предохраняют антиоксиданты, которые содержатся в черном чае, пишет Daily Express.

Если употреблять этот напиток регулярно, можно существенно снизить риск преждевременной смерти. Британские исследователи установили, что всего две чашки черного чая в день способствуют более долгой жизни.

Ученые доказали, что люди, которые выпивали как минимум две чашки чая в день, гораздо реже умирали от инсультов, болезней сердца и сосудов. // Фото: pxhere.com