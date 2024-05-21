Учения по применению ядерного оружия начались в России

Первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия начался в России. Они проходят в Южном военном округе под руководством Генштаба вооруженных сил, сообщили 21 мая в Минобороны РФ.

Военные ракетных соединений в данный момент отрабатывают «учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Также они тренируются снаряжать ракеты-носители ядерными боеприпасами. Еще военнослужащие отрабатывают скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Силы авиации тренируют снаряжение ядерными боеголовками ракет воздушного базирования, в том числе гиперзвуковых «Кинжалов», а также отрабатывают вылеты в назначенные районы патрулирования. // фото: Минобороны РФ