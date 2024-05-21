Россиян предупредили о возможном наказании за сорванные ветки сирени

Адвокат Леонид Ольшанский рассказал о том, в каком случае срыв веток сирени может привести к наказанию. Слова специалиста приводит издание «Говорит Москва».

Чтобы наказать человека, который портит кусты сирени, его нужно снять на фото или видео и потребовать паспорт, отметил юрист.

«Документы человек обязан дать только сотруднику полиции, если нет - волочь его в отделение по маленькому вопросу. Поэтому, подводя итог сказанному, за одну-две веточки сирени, чтобы поставить дома и прекрасный запах распространялся, я думаю, не накажут. А если человек перешел границы и обломал весь куст, вот тогда накажут», - отметил Ольшанский.

Также адвокат напомнил об ответственности за сбор растений, занесенных в Красную книгу. Например, нельзя срывать ландыши, за это может грозить штраф. // Фото «Петрозаводск говорит»