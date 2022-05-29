Участник марафона умер за несколько метров до финиша

В Ярославской области участник марафона умер на самом финише. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора области Михаила Евраева.

«Большим несчастьем завершился сегодняшний старт "Бегом по Золотому кольцу" в Ростове. Умер один из участников - Вячеслав Исаков. Ему стало плохо за несколько метров до финиша. Мужчина - опытный марафонец, участник многих забегов в разных городах страны»,

- рассказал Евраев.

Предположительно, у мужчины возникли проблемы с сердцем. Медики пытались реанимировать спортсмена, но помочь ему они не смогли. Фото: pixabay.com/kinkate