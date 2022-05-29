Кинолог предупредил об опасности ландышей для собак

Кинолог Владимир Голубев предупредил владельцев животных об опасности ландышей для собак. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Если питомец съест ягоды ландыша, которые обычно созревают в июне, у него может начаться рвота, диарея, тяжелая аритмия, потеря равновесия и даже судороги, отметил эксперт. Растение содержит в себе сердечный гликозид, повышенная доза которого может привести к летальному исходу.

«Лучший способ любоваться этими цветами - издалека. Внимательно следите за собакой и в чаще леса, чтобы она случайно не полакомилась этими цветами на природе», - предупредил Голубев. Фото: pixabay.com/Pezibear