Убийца трех людей нашел свою четвертую жертву в Петрозаводске

В Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в конце июля горожанин, будучи пьяным, поссорился с сожителем своей матери. Он пришел в ярость из-за того, что приятель матери систематически избивал ее. В итоге подозреваемый набросился на него с кулаками и нанес тяжелую травму головы. Через некоторое время потерпевший умер в больнице.

Известно, что ранее подозреваемый был судим за убийство трех человек. Год назад он условно-досрочно освободился. Сейчас мужчина арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.