Мошенники за сутки выманили у жителей Карелии полтора миллиона рублей

За минувшие сутки в полицию карельских городов обратились сразу восемь человек с сообщениями о дистанционных мошенничествах. По одной жертве в Кондопоге, Кеми, Сегеже, Сортавале и Лахденпохье, в Петрозаводске пострадали три человека. Общая сумма ущерба составляет почти полтора миллиона рублей, сообщили в МВД по РК.

Сильнее всего пострадала 23-летняя жительница Кондопоги. Молодая женщина решила торговать криптовалютой в Интернете. Менеджер онлайн-платформы уговорил ее взять кредит, чтобы выгодней вложиться. Когда деньги были внесены на счет, собеседник перестал выходить на связь.

В полиции напомнили о том, что в Интернете с деньгами стоит обращаться осторожнее. Не стоит брать кредиты по указанию незнакомцев.