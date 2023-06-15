У жителя Петрозаводска конфисковали автомобиль за пьяную езду

В Петрозаводске конфисковали автомобиль у 53-летнего горожанина, который неоднократно попадался пьяным за рулем. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в мае 2022 года автомобилиста лишили прав после того, как инспекторы остановили его в нетрезвом виде. Несмотря на это, мужчина продолжил ездить и в августе того же года вновь попался полиции, сев за руль пьяным.

Суд принял решение назначить горожанину наказание в виде 150 часов обязательных работ. Ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года.

Помимо этого, было принято решение о конфискации в пользу государства автомобиля Kia, принадлежащего осужденному. Мужчина попытался оспорить приговор в Верховном суде РК, но потерпел неудачу. // Фото: freepik.com