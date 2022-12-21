У разработчиков кормораздатчика и измельчителя стекла появились деньги

На конкурс «Арктический стартап», проводимый Фондом венчурных инвестиций Карелии, в этот раз было подано семь заявок. Победителями стали два проекта. Это мобильный кормораздатчик для форелеводства с системой дозирования и аппарат для сбора и измельчения стекла на переработку.

Авторы обеих разработок получат по 500 тысяч рублей на выполнение научных исследований и опытно-конструкторских работ, рассказали в минэкономразвития республики. Мобильные кормораздатчики, которые сейчас используют форелевые хозяйства, не оснащены системой дозирования. В отличие от них прибор, представленный на конкурс, позволит точно отмерить количество корма, подаваемого в садок. Инновационный аппарат планируют внедрять на предприятиях промышленной аквакультуры для повышения производительности.

А аппарат измельчения стекла должен помочь решить проблему раздельного сбора этого вида отходов. Так как тара объемная и тяжелая, перевозить ее к месту переработки убыточно. Поэтому внедрение в жизнь инновационного измельчителя поможет сортировать отходы по цвету стекла и дробить на месте сбора, тем самым делая их более компактными, а значит, транспортировку – рентабельной. За счет средств гранта будут проведены испытания аппарата. // Фото: economy.gov.karelia.ru.