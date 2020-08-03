03 августа 2020, 14:30
Происшествия

У доставщика еды в Петрозаводске угнали автомобиль

Под подозрением в угоне отечественной машины оказался житель Пряжинского района

Подрабатывающий доставкой еды мужчина лишился автомобиля, который припарковал на Кукковке в Петрозаводске. Потерпевший отлучился на несколько минут, оставив ключ зажигания в замке. Когда он вышел на улицу – машины уже не было на месте. К поиску автомобиля подключилась полиция. По признакам угона было возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.

Вскоре отечественный автомобиль обнаружили в другом конце города –  в микрорайоне Первомайский. Под подозрением в угоне оказался ранее судимый житель Пряжинского района.

Мужчина находился в питейном заведении, когда заметил, что на улице остановился автомобиль, а водитель быстро выскочил из него.  Подозреваемый воспользовался ситуацией.  После недолгой поездки по столице Карелии, подозреваемый оставил машину и покинул город.

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Метки: 
Угон
Полиция
доставка еды
транспорт
новости петрозаводска
Пряжинский район
Кукковка