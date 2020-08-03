У доставщика еды в Петрозаводске угнали автомобиль

Подрабатывающий доставкой еды мужчина лишился автомобиля, который припарковал на Кукковке в Петрозаводске. Потерпевший отлучился на несколько минут, оставив ключ зажигания в замке. Когда он вышел на улицу – машины уже не было на месте. К поиску автомобиля подключилась полиция. По признакам угона было возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.

Вскоре отечественный автомобиль обнаружили в другом конце города – в микрорайоне Первомайский. Под подозрением в угоне оказался ранее судимый житель Пряжинского района.

Мужчина находился в питейном заведении, когда заметил, что на улице остановился автомобиль, а водитель быстро выскочил из него. Подозреваемый воспользовался ситуацией. После недолгой поездки по столице Карелии, подозреваемый оставил машину и покинул город.