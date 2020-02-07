Турнир по снежному регби пройдет в эту субботу в Петрозаводске

8 февраля в 13 часов в Петрозаводске в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея- 2020» пройдет турнир по снежному регби «Снежное ГипербоRUGBY Карелии».



За кубок турнира будут бороться четыре команды: «Воттоваара» из Петрозаводска, «Северный рубеж» из Мурманска, «О спорт» из Ленинградской области и «Варяг» из Великого Новгорода.

Игры пройдут на стадионе «Юность». Петрозаводчан и гостей города приглашают посмотреть игры.

Программу зимнего фестиваля можно посмотреть здесь.

Фото: uzhgorod.in