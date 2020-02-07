07 февраля 2020, 14:30
Турнир по снежному регби пройдет в эту субботу в Петрозаводске
«Снежное ГипербоRUGBY Карелии» соберет 8 февраля команды из Петрозаводска, Мурманска, Ленобласти и Великого Новогорода
8 февраля в 13 часов в Петрозаводске в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея- 2020» пройдет турнир по снежному регби «Снежное ГипербоRUGBY Карелии».
За кубок турнира будут бороться четыре команды: «Воттоваара» из Петрозаводска, «Северный рубеж» из Мурманска, «О спорт» из Ленинградской области и «Варяг» из Великого Новгорода.
Игры пройдут на стадионе «Юность». Петрозаводчан и гостей города приглашают посмотреть игры.
Программу зимнего фестиваля можно посмотреть здесь.
Фото: uzhgorod.in