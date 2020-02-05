Каток открылся на стадионе «Юность» в Петрозаводске

На городском стадионе «Юность» открылся традиционный каток, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

«Погодные условия наконец позволили залить популярную у петрозаводчан площадку. Дирекция спортивных сооружений Петрозаводска приглашает всех любителей активного отдыха на лед»,

– говорится в сообщении.

При катке организован прокат коньков. Часы его работы в будние дни – с 14.00 до 20.00, в выходные и праздники – с 11.00 до 20.00.

По словам пресс-службы мэрии Петрозаводска, также залит каток у средней школы № 11 (ул. Пархоменко, 48). Подготовлена площадка под лед у средней школы № 35 (ул. Локомотивная, 49).

Ранее в Петрозаводске открылся каток в Губернаторском саду. Его традиционно подготовили ПАО «ТГК-1» и КРОМО «Молодежные инициативы». Еще одна ледовая площадка расположена на центральном стадионе «Спартак», а также продолжает свою работу мобильный каток на площади Кирова.