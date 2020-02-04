Карельские футболисты взяли бронзу на этапе Первенства России

С 28 января по 1 февраля в Санкт-Петербурге проводился зональный этап Первенства России по мини-футболу среди команд юношей 2004-2005 г.р. Участниками соревнований стали 12 команд, среди которых и сборная республики Карелия - команда спортивной школы №7 Петрозаводска под руководством тренера Виктора Дуденкова, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

В группе карельские футболисты встретились с архангельской «Звездочкой», «Северным прессом - СШОР №2» (Санкт-Петербург) и еще одной петербургской командой «Владимирский экспресс». По результатам группового этапа петрозаводчане заняли в группе второе место и стали участниками четвертьфинала.

Соперником в очередной игре стала «ДЮСШ-10» из Мурманска. Команда Карелии выиграла матч со счетом 2:1, однако в полуфинале уступила спортсменам из Коми (1:6).

Завершающей на турнире для наших спортсменов стала игра за третье место, где снова соперником стала «Звездочка». Матч был очень напряженным и завершился вничью со счетом 5:5. Победителя встречи определяли в серии пенальти, где петрозаводчане обыграли архангельских футболистов (3:2) и завоевали бронзовые медали первенства.

Лучшим бомбардиром был признан карельский спортсмен Иван Новик, который забил в ворота соперников 10 мячей.