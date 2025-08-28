Туристы попали под камнепад в горах, погиб известный альпинист

Трое туристов поднимались на пятитысячник на границе России и Грузии, но попали под камнепад. В результате трагедии погиб бывший президент федерации альпинизма Краснодарского края, мастер спорта Александр Расторгуев. О трагедии с туристами сообщает телеграм-кана 112.

Группа их трех человек покоряла Джангитау в Кабардино-Балкарии. Восхождение они начали 25-го августа, а через несколько дней произошло ЧП. В результате обвала погиб один альпинист. Еще одна женщина травмирована, третий участник восхождения не пострадал. Людей эвакуировали вертолетом.

Александр Расторгуев совершил более 200 восхождений, работал в федерации альпинизма России и был членом Русского географического общества.

Ранее мы писали о гибели олимпийской чемпионки по биатлону в горах Пакистана. Девушка во время восхождения на гору попала под камнепад.