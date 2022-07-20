Туристы из Петербурга застряли в песках в Карелии

Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие на собственном автомобиле по Карелии, попали в неприятную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Семья уже завершала путешествие и, покинув Петрозаводск, решила заехать на живописные пляжи Ладожского озера. Вскоре их автомобиль наглухо застрял в песках. Самостоятельные попытки выбраться ничем не завершились, а рядом никого не было.

На счастье туристов вскоре недалеко проезжала патрульная машина ДПС по Олонецкому району. Старшие лейтенанты Сергей Осипов и Андрей Коваленко заметили грустного автолюбителя, вооружились лопатами и домкратом и вызволили автомобиль из песков.

«Тем самым, я, жена, ребенок и наш пес смогли добраться домой в Санкт-Петербург» - написал турист, выразив «огромную благодарность» полицейским. Фото: unsplash.com