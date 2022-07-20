Шесть человек за два дня отравились неизвестным веществом в таблетках

Днем 18 июля в припаркованной на одной из улиц Сочи машине были обнаружены тела трех молодых людей. По предварительному заключению экспертизы, парни умерли из-за «токсического действия неизвестного вещества». Его содержание в таблетках, которые были разбросаны по салону авто, показала проведенная экспертиза. Об этом сообщает ТГ-канал Baza.

Схожий случай произошел на следующий день в Подольске – в одной из квартир были обнаружены тела трех молодых людей возрастом от 18 до 20 лет. Экспертиза также подтвердила отравление неким веществом. Как передает новостной канал, по предварительной версии следователей, погибшие принимали наркотики.

Из этой же квартиры были госпитализированы в тяжелом состоянии молодой человек и несовершеннолетняя девочка. За их жизни сейчас борются врачи. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела. Фото: pxhere.