Туманную радугу сфотографировали в Карелии

Необычную радугу увидели в Карелии. В ней нет привычного разнообразия цветов. Дуга скорее размытого белого цвета, напоминает туманную дорожку. Фотографии появились в соцсети.

Возможно, такой эффект объясняется тем, что солнечный свет преломляется в крохотных капельках тумана. Пользователи «ВКонтакте», предположили, что так выглядит приближение зимы. // на главной иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»