Труп неизвестного обнаружили в здании университета в Петербурге

В Санкт-Петербурге в здании университета имени Лесгафта обнаружен труп человека. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, страшная находка была сделана 15 сентября. В полицию позвонил проректор учебного заведения. Он сообщил о том, что работники нашли в подвале здания на улице Декабристов тело мужчины. На место сразу же выехали оперативники.

Умершему на вид около 40 лет. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Труп направили в морг, специалистам предстоит выяснить причину смерти человека. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch