Троллейбусы изменят свои маршруты в Петрозаводске

В Петрозаводске в День Победы, 9 мая, троллейбусы №1 и №6 изменят свои маршруты. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

Изменения связаны с перекрытием улицы Правды. Они будут действовать с 7:30 и до конца дня.

Так, единица пойдет по следующему маршруту: конечная станция «Кемская» – Кемская улица – Судостроительная улица – Ключевая улица – улица Онежской Флотилии – улица Ригачина – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – Красноармейская улица – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – Лесной проспект – Лососинское шоссе – конечная станция «Чистая» – Лососинское шоссе – Лесной проспект – улица Чапаева – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – улица Онежской Флотилии – Ключевая улица – Судостроительная улица – конечная станция «Кемская».

Маршрут шестерки будет следующим: конечная станция «Корабелов» – улица Корабелов – улица Антонова – улица Репникова – Ключевское шоссе – улица Калинина – проспект Александра Невского – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – Московская улица – Первомайский проспект – Краснофлотская улица – конечная станция «Товарная станция» – улица Степана Разина – Первомайский проспект – Московская улица – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – проспект Александра Невского – улица Калинина – Ключевское шоссе – улица Репникова – улица Антонова – улица Корабелов – конечная станция «Корабелов». © «Петрозаводск говорит»