Троллейбус №8 со следующей недели будет курсировать только в часы-пик

Троллейбус восьмого маршрута изменит режим работы со следующей недели.

С 30 января троллейбус №8 будет курсировать исключительно в будни и только в часы пик. Об этом нам сообщили в ПМУП «Городской транспорт». Интервалы движения составят 30-32 мин.

Напомним маршрут «восьмерки»: от конечной остановки «улица Хейкконена» до конечной остановки «улица Заводская» троллейбусы будут следовать по Лососинскому шоссе, Лесному проспекту, улице Чапаева, улице Шотмана, площади Гагарина, проспекту Ленина, улице Кирова, набережной Варкауса, улице Московской, Первомайскому проспекту, улице Заводской, таким же образом в обратном направлении. // фото сообщество МУП «Городской транспорт»