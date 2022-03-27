27 марта 2022, 09:58
Трое жителей Карелии за сутки умерли от коронавируса
На 27 марта в республике зафиксировали 61 новый случай заражения ковидом
На 27 марта в Карелии зарегистрированы 130885 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17129 детей.
За прошедшие сутки выявлен 61 инфицированный, детей среди них нет, непривитых – 47 (77%).
В ковидных стационарах получает лечение 441 пациент, в состоянии средней тяжести – 412 человек, в тяжелом – 26 (из них непривитых - 26).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжелых больных.
Выздоровели с начала пандемии 124695 человек, за последние сутки – 224.
За сутки зарегистрировано трое умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1453 человек. // Фото: fernandozhiminaicela/pixabay.com