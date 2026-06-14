Трое российских хоккеистов выиграли Кубок Стэнли

«Каролина» во второй раз в истории стала чемпионом НХЛ

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Команда «Каролина Харрикейнс» обыграла «Вегас Голден Найтс» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и завоевала главный трофей НХЛ.

Встреча прошла на площадке «Вегаса» в ночь на 15 июня и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Таким образом, серия завершилась победой «Каролины» - 4:2. Команда взяла Кубок Стэнли во второй раз в своей истории.

Чемпионами в составе «Каролины» стали трое россиян - Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков. Команды НХЛ с российскими хоккеистами в составе выигрывают Кубок Стэнли в 11-й раз подряд.

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