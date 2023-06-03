03 июня 2023, 09:47
Трое детей и двое взрослых погибли в аварии в Нижегородской области
Утром 3 июня в лобовую столкнулись легковой автомобиль и грузовая «Газель»
Пять человек стали жертвами аварии на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области, сообщает газета «Известия».
Утром 3 июня в лобовую столкнулись автомобиль «Ниссан Альмера» и грузовая «Газель». Предварительно известно, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу.
На месте погибли двое детей и двое взрослых. Еще один ребенок, 2020 года рождения, и взрослый были госпитализированы, позднее стало известно, что несовершеннолетний умер в реанимации. Женщина, 1988 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Впоследствии стало известно, что пациентка умерла. // фото скриншот видео