Трио имени Хачатуряна выступит в Музее изобразительных искусств

Когда три невероятных солнечных мастера музыкально исполнительского искусства объединяются, концертный зал легко превращается в то место, где творится волшебство.

Именно такой волшебный концерт состоится 21 апреля в 18:00 в Музее изобразительных искусств, на котором выступит знаменитое Трио имени Хачатуряна. Ереванские артисты хорошо знакомы петрозаводской публике и по своим программам в филармонии, и по блистательному концерту на одном из фестивалей Ruskeala Symphony. Тогда, в горном парке и гости и публика были уверенны, что солнечная погода продержалась в Карелии исключительно благодаря скрипачу Карэну Шахгалдяну.

Трио выступит у Петрозаводске в несколько необычном составе: пианистка Армине Григорян, скрипач Карэн Шахгалдян, а вместо Карена Кочаряна, участника трио с 2006 года, в карельскую столицу приедет известный московский виолончелист, солист оркестра Большого театра России Борис Лифановский.

Для концерта в Петрозаводске музыканты выбрали произведения разных эпох и жанров: Трио Франца Шуберта и Трио Дмитрия Шостаковича.

Организатором концерта является Карельская филармония, и именно в кассе этого учреждения можно приобрести билеты на выступление любимых музыкантов.

Поклонники ереванских артистов заметили, что на бис они часто исполняют «Танец с саблями» Арама Хачатуряна, и это не случайно. Важной частью жизни ансамбля является связь с Домом-Музеем Арама Хачатуряна в Ереване, который можно назвать творческой лабораторией музыкантов.

Несмотря на сумасшедшую популярность самой музыки, мало кто знаком с историей ее создания. «Танец с саблями» Арам Ильич написал, будучи эвакуированным в Пермь, осенью 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны. Накануне финальной репетиции балета «Гаянэ» Хачатурян получает приказ от вышестоящего руководства создать еще один неповторимый танец. Для этого у композитора есть всего лишь восемь часов. Вопреки всему Хачатуряну удалось создать настоящий шедевр, а «Танец с саблями» стал одним из самых исполняемых произведений современности.

Стоит добавить, что артисты с триумфом выступали на таких музыкальных площадках, как Brahms Hall и Musikverein в Вене, Kleiner Saal и Laiezhalle в Гамбурге, Mendelssohn Saal и Gewandhaus в Лейпциге, Carl-Orff-Saal и Gasteig-Philharmonie в Мюнхене - примерно 70 незабываемых концертов за сезон. А музыкальная критика отмечает виртуозное исполнение, истинную музыкальность и чувство стиля Трио имени Хачатуряна.

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