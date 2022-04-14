14 апреля 2022, 17:32
Продается финская транспортная компания
Готовый бизнес с техникой и всеми необходимыми лицензиями
Собственник выставляет на продажу компанию с автотранспортом.
Имеются все необходимые лицензии для осуществления транспортной и экспедиционной деятельности.
Фирма с 5-летним стажем работы и хорошей репутацией.
Международные перевозки востребованы. Существующие модификации современных автомобилей позволяют перевозить грузы различных типов, с разными требованиями к условиям транспортировки.
Хорошая возможность начать международный транспортный бизнес.
Подробности возможно уточнить по WharsApp: +358452327719 Алексей или rezonlogistic@gmail.com
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