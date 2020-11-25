Три уникальных крана-вездехода повышенной проходимости едут в Карелию

Три уникальных самоходных крана КС-59713-14Т «Галичанин» отгружены заказчику в Республику Карелия, сообщает сайт mashportal.ru со ссылкой на пресс-службу Росспецмаша.

Галичский автокрановый завод и завод гусеничной техники "Алтайлесмаш" (раньше – основной конкурент карельского ОТЗ) разработали краны КС-59713-14Т грузоподъемностью 25 тонн с длиной стрелы 23,7 м на вездеходных гусеничных шасси ТЛ-5АЛМ.

Машины способны пробираться по грунтам с низкой несущей способностью, преодолевать паводок, брод, а после установки уширителей гусениц – болотистую местность и глубокий снег. Техника может самостоятельно подготовить рабочую площадку, расчистив территорию с помощью отвала.

В Карелии новая техника будет использоваться для выполнения задач по установке новых телекоммуникационных вышек.

Фото с сайта gakz.ru