Три учреждения культуры отремонтируют в этом году в Карелии

Впервые в Карелии на средства нацпроекта «Культура» отремонтируют сразу три объекта. Работы пройдут в этом году, сообщили в руководстве республики.

Так, в Доме культуры в поселке Волома оборудуют пожарные выходы, приведут в порядок кровлю и крыльцо, установят пандус, завершат замену окон.

Зрительный зал уже отремонтировал ранее в рамах программы «Народный бюджет». Учреждение победило в конкурсе регионального Минкультуры и получило деньги на приобретение нового занавеса.

Обновят также Дом культуры в Кубово и детскую музыкальную школу № 1 имени Г. Синисало в Петрозаводске. // фото: из официальных источников