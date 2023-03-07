В Карелии проходят гастроли Донецкого музыкально-драматического театра

Труппа из Донецка представила спектакль на сцене Национального театра Карелии. Постановка основана на книге «Война в Донбассе: Народная летопись», в которой собраны истории реальных участников трагических событий последних лет.

Под огромным впечатлением от спектакля. Полный зал, слезы на глазах, овации в финале. Спектакль проник в самое сердце. Восемь человек рассказывают истории больших и маленьких жителей Донбасса. Они переживают обстрелы и смерть близких, очереди за хлебом и жизнь в подвалах без воды и электричества. Но каждый день продолжают сражаться и молиться за свой Донбасс, за мир, за Победу. За Правду,

– поделился Артур Парфенчиков.

После выступления Глава Карелия пообщался с актерами, рассказал о республике, наших традициях и культуре. Сегодня для артистов организуют экскурсии по острову Кижи и Петрозаводску.

А вечером донецкие актеры выйдут на сцену Национального театра ещё раз. Гастрольный путь артистов продолжится в Череповце.

Фото: https://gov.karelia.ru