07 марта 2023, 18:09
Культура

В Карелии проходят гастроли Донецкого музыкально-драматического театра

Спектакль «Я zнаю праvду» основан на историях реальных жителей Донбасса. Глава республики поблагодарил артистов за предоставленную возможность увидеть пронзительную постановку карельским зрителям

Труппа из Донецка представила спектакль на сцене Национального театра Карелии. Постановка основана на книге «Война в Донбассе: Народная летопись», в которой собраны истории реальных участников трагических событий последних лет.

 

Под огромным впечатлением от спектакля. Полный зал, слезы на глазах, овации в финале. Спектакль проник в самое сердце. Восемь человек рассказывают истории больших и маленьких жителей Донбасса. Они переживают обстрелы и смерть близких, очереди за хлебом и жизнь в подвалах без воды и электричества. Но каждый день продолжают сражаться и молиться за свой Донбасс, за мир, за Победу. За Правду,

– поделился Артур Парфенчиков.

После выступления Глава Карелия пообщался с актерами, рассказал о республике, наших традициях и культуре. Сегодня для артистов организуют экскурсии по острову Кижи и Петрозаводску.

А вечером донецкие актеры выйдут на сцену Национального театра ещё раз. Гастрольный путь артистов продолжится в Череповце.

Фото: https://gov.karelia.ru

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Гастроли Донецкого Музыкально-драматического театра в Карелии
артур парфенчиков
Спектакль «Я zнаю праvду»