Три участка под форелевые хозяйства выставили на торги в Карелии

Три новых форелеводческих хозяйства могут появиться в Карелии. Участки разыграют на аукционе 3 мая, торги назначило Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства.

На конкурсной основе выберут предпринимателей, с которыми заключат договоры пользования тремя рыбоводными участками в Карелии.

Два из них – площадью 8,1 гектара и 59,8 гектара – находятся на озере Янисъярви в Сортавальском районе. Стартовая цена составляет 25,9 тысячи и 191,4 тысячи рублей.

Третий участок площадью 52,5 гектара расположен на озере Калмозеро в Муезерском районе. Начальная стоимость определена в 168 тысяч рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»