Три свадьбы за один день сыграли в СИЗО-1 Петрозаводска

Три свадебных церемонии прошли одновременно в СИЗО-1 Петрозаводска, сообщили в УФСИН по Карелии. Поженились осужденные Вячеслав и Ксения, Иван и Алена, а также Валентин и Яна. Последняя пара поделилась историей своего союза.

Валентин отметил, что изначально свадьба планировалась ранее, но пара решила отложить мероприятие, чтобы скопить необходимые средства. Однако судьба распорядилась иначе, и он оказался в заключении. Тем не менее, Валентин решил воспользоваться моментом и сделал предложение Яне в Год семьи. Девушка ответила согласием.

После подписания акта бракосочетания в специальной книге сотрудник ЗАГСа вручил новоиспеченным супругам свидетельства о браке. Завершилось торжество традиционным обменом кольцами. // фото: УФСИН по Карелии