Три машины вылетели в кювет на скользкой дороге

С понижением температуры воздуха все чаще происходят дорожные происшествия. Причина тому не только гололедица, но и несоблюдение водителями скоростного режима. Как доказательство тому – видео от очевидца, опубликованное в группе ВК «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

Подписчик аккаунта рассказал, что сегодня на трассе «Кола» в Сегежском районе сразу три машины вылетели в кювет из-за скользкой дороги.

Будьте внимательны за рулем. И читайте на сайте «Петрозаводск говорит» о состоянии дорог и прогноз синоптиков. Ранее мы рассказали о погоде на следующие сутки. Скриншот видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.