В Карелии ночью местами ожидаются мокрый снег, туман и дождь

В четверг в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +4,+6, рассказали в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачно, днем с прояснениями. Ночью на большей части небольшие, на севере местами умеренные осадки в виде дождя, на севере мокрого снега, местами туман. На дорогах северных районов гололедица. Днем местами небольшой дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, на севере местами до -3, днем +2,+7, по северным районам 0, +5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -3, днем +1;

В Кондопоге ночью +3, днем +6;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +4;

В Олонце ночью +3, днем +8;

В Пудоже ночью +1, днем +7;

В Сегеже ночью -1, днем +3;

В Сортавале ночью +4, днем +7;

В Суоярви ночью +2, днем +4.

Ранее петрозаводчан предупреждали, что тепло ненадолго заглянет в столицу. В субботу температура может повыситься до плюс 11 градусов. (фото unsplash.com, Hannah Domsic)