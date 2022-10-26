Тепло вернется в Петрозаводск, но всего на один день

Теплая погода вернется в столицу Карелии, но ненадолго. В конце недели Петрозаводск окажется в теплом секторе циклона, в связи, с чем температура поползет вверх, но буквально уже на следующий день температура резко пойдет вниз.

«29 октября в результате попадания Петрозаводска в теплый сектор циклона ожидается повышение приземной температуры воздуха до +9,+11 градусов»,

- сказано в сообщении паблика «Погода Петрозаводска и Карелии».

В ночь на 30 октября температура воздуха понизится до 0. Днем в воскресенье температура не ожидается выше +4 градусов.