26 октября 2022, 07:00
Синоптики предупреждают - сегодня на дорогах скользко
Днем воздух в регионе прогреется до плюс 6 градусов
Сегодня в Петрозаводске облачно, утром небольшие осадки, днем умеренные, предупреждают специалисты регионального гидрометцентра. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1,+3.
В Карелии облачно, днем на большей части небольшой, местами умеренный дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1,+6.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +1;
В Кондопоге, Пудоже днем +4;
В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем +3;
В Олонце днем +6;
В Сортавале днем +8. (фото Ольга Рыбакова)