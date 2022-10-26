Синоптики предупреждают - сегодня на дорогах скользко

Сегодня в Петрозаводске облачно, утром небольшие осадки, днем умеренные, предупреждают специалисты регионального гидрометцентра. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1,+3.

В Карелии облачно, днем на большей части небольшой, местами умеренный дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +1,+6.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем +1;

В Кондопоге, Пудоже днем +4;

В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем +3;

В Олонце днем +6;

В Сортавале днем +8. (фото Ольга Рыбакова)