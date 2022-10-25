Умеренный дождь прогнозируют в среду в Карелии

В среду, 26 октября, в Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром небольшие осадки, днем умеренные, предупреждают специалисты регионального гидрометцентра. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4, днем +1,+3. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем на большей части небольшой, местами умеренный дождь. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7, на юго-западе -3,+2, днем +1,+6.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +1;

В Кондопоге ночью +2, днем +4;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +3;

В Олонце ночью +4, днем +6;

В Пудоже ночью +1, днем +4;

В Сегеже ночью 0, днем +3;

В Сортавале ночью +4, днем +8;

В Суоярви ночью +2, днем +3.

На этой неделе жителям Карелии обещали потепление, аж, до +12 градусов.