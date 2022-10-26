Турист цинично обманул спасателей, чтобы добраться до дома

В Карелии турист, поссорившись с приятелями, решил воспользоваться услугами спасателей, как такси. Чтобы они оперативно приехали за ним на остров, мужчина симулировал сердечные боли. О сучившемся рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Юрий Истранин, сообщает группа ВК «КарелфорнияNews.

Несколько приятелей собрались в поход. На одном из островов Ладожского озера они разбили лагерь. Но хорошего отдыха не получилось – между ними возникла ссора. Зачинщика попросили покинуть это место. Мужчина, чтобы с комфортом добраться до дома, вызвал спасателей, пожаловавшись на боли в сердце. Добавим, что дело происходило ночью.

«При встрече после нескольких вопросов возникли подозрения на симуляцию болезни. Человек был возбужден, вел себя ни как человек с проблемами сердца. Во время транспортировки заявил, что чувствует себя хорошо, «скорую» не надо, а лучше отвезти его на базу отдыха «Лена»,

- рассказал инспектор.

Но симулянта все же доставили в отделение скорой помощи в Лахденпохье, где ему сделали кардиограмму, которая и подтвердила, что у мужчины все в порядке. Спасатели считают, что этот человек цинично и нагло использовал государственный транспорт для доставки его на берег, отняв при этом время, отведенное им на отдых. Фото: lori.ru.