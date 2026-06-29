Три городских автобуса изменили маршрут в Петрозаводске

Схема движения общественного транспорта поменялась из-за ремонта

Фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске временно изменился путь следования автобусов №№23, 28 и 31.

Эти автобусные маршруты теперь идут по изменённой схеме из-за ремонтных работ на Октябрьском проспекте, предупредили специалисты предприятия «Городской транспорт».

Так, от конечных остановок «Рабочая улица» и «Садовый центр» до перекрёстка Октябрьского проспекта и Мурманской улицы автобусы №№23, 28 и 31 идут без изменений. Потом они меняют маршрут, объезжая участок ремонта: поворачивают на улицу Мурманскую, далее на набережную Варкауса и по улице Московской выезжают обратно на Октябрьский проспект и продолжают движение по обычному маршруту.

Ремонтные работы ориентировочно планируют завершить 1 августа. Как уточнили в Сети, горожане могут следить за обновлениями на сайте предприятия «Городской транспорт», а также в соцсетях.