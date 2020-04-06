Три города Карелии популярны среди туристов на период изоляции

Карельские города Сортавала, Лахденпохья и Петрозаводск попали в топ-10 городов России, популярных у туристов, арендующих жилье этой весной. Рейтинг был подготовлен сервисом бронирования жилья Tvil.ru на основании оплаченных броней домов туристами на период до 1 июня.

Согласно данным источника, снять дом в Приладожье заметно дороже, чем в Петрозаводске. В столице Карелии сутки проживания стоят, в среднем, 3700 рублей на человека. В городах Сортавала и Лахденпохья - около 4800 рублей.

Помимо городов Карелии, в список попали пять населенных пунктов Крыма (Ялта, Евпатория, Судак, Севастополь и Алупка), Сочи и город Осташков. Дешевле всего изолироваться в Алупке, а дороже всего - в Ялте.