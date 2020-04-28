28 апреля 2020, 10:37
Три человека госпитализированы после ДТП на «Коле» в Карелии
Водитель без прав отправил внедорожник в кювет минувшей ночью
Сегодня в 2:10 ночи на 419-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. В результате инцидента пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, 36-летний водитель автомобиля «Митсубиши», лишенный прав, не справися с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате происшествия водитель и два его пассажира - 33-летние мужчины - получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Обстоятельства аварии выясняются.